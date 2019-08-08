Азеришыг направит более 1,5 млн манатов на энергоснабжение оросительной системы на Абшероне

ОАО «Азеришыг» направит более 1,5 млн манатов на работы по внешнему энергоснабжению системы орошения земель в Абшеронском районе Азербайджана.

Согласно данным сайта tender.gov.az, «Азеришыг» подписало соответствующий контракт с ООО «Tikinti Temir RR».

Стоимость договора – 1 млн 549 тыс. 306,76 манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова