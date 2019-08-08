В Азербайджане зарегистрирован Олимпийский комплекс с уставным капиталом свыше 12 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО «Саатлинский олимпийский спортивный комплекс», сообщает сайт Минналогов.

По данным ведомства, уставный капитал общества равен 12 млн 358,278 тыс. манатов, оно зарегистрировано 11 июля 2019 года.

Официальным представителем общества является Агиль Гейдаров.

Б.Рустамбеков