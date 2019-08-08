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Бизнес и законодательство 08.08.2019 11:49

В Азербайджане зарегистрирован Олимпийский комплекс с уставным капиталом свыше 12 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО «Саатлинский олимпийский спортивный комплекс», сообщает сайт Минналогов.

По данным ведомства, уставный капитал общества равен 12 млн 358,278 тыс. манатов, оно зарегистрировано 11 июля 2019 года.

Официальным представителем общества является Агиль Гейдаров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОМПЛЕКС, МИННАЛОГОВ, РЕГИСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]