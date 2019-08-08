Дамаск отверг американо-турецкие договоренности о зоне безопасности на севере Сирии

Сирийский МИД осудил соглашение США и Турции о создании зоны безопасности на севере Сирии, сообщили в четверг официальные сирийские СМИ.
МИД назвал эти договоренности "грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии", принципов международного права и Устава ООН.
В среду в Анкаре сообщили, что Турция и США достигли соглашения по вопросу об установлении зоны безопасности на севере Сирии.
По сообщению турецких СМИ, зону шириной в 30 - 40 км в координации с США будет контролировать турецкая сторона. Эта зона станет "мирным коридором" для сирийских беженцев, желающих вернуться домой.
В Анкаре подчеркивают, что в зоне не должны находиться бойцы курдских военизированных формирований, которых турецкая сторона считает террористическими. При этом курды сыграли ключевую роль в возглавляемой США борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ) на сирийской территории.
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Минобороны проверяет навыки личного состава по занятию рубежей и сосредоточению войск азербайджанской армии
Минпромторг анонсировал запуск производства в РФ нового электромобиля в 2020г
Влияние обратного акциза на нефть с демпфером для "Газпром нефти" нейтрально
"Газпром нефть" использует собственные средства на текущие проекты, нет необходимости занимать
Граждане США подали иск к Apple из-за записи Siri частных разговоров
Несколько человек пострадали в результате землетрясения на западе Турции
Турпоток в Азербайджан в январе-июле 2019 года увеличился на 7,4% – Госагентство
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору