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Дальнее зарубежье 08.08.2019 13:03

Дамаск отверг американо-турецкие договоренности о зоне безопасности на севере Сирии

Сирийский МИД осудил соглашение США и Турции о создании зоны безопасности на севере Сирии, сообщили в четверг официальные сирийские СМИ.

МИД назвал эти договоренности "грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии", принципов международного права и Устава ООН.

В среду в Анкаре сообщили, что Турция и США достигли соглашения по вопросу об установлении зоны безопасности на севере Сирии.

По сообщению турецких СМИ, зону шириной в 30 - 40 км в координации с США будет контролировать турецкая сторона. Эта зона станет "мирным коридором" для сирийских беженцев, желающих вернуться домой.

В Анкаре подчеркивают, что в зоне не должны находиться бойцы курдских военизированных формирований, которых турецкая сторона считает террористическими. При этом курды сыграли ключевую роль в возглавляемой США борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ) на сирийской территории.

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Тэги: СИРИЯ, США, ГРАНИЦА, ЗОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]