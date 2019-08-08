В Азербайджане зарегистрирован новый производитель молочной продукции

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО «Производственное объединение Падар сюд», сообщает сайт Минналогов.

По данным ведомства, уставный капитал общества равен 100 тыс. манатов, оно зарегистрировано 4 июля 2019 года. Предприятие расположено в городе Кюрдамир.

Официальным представителем общества является Наби Пашаев.

Б.Рустамбеков