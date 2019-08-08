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Бизнес и законодательство 08.08.2019 12:10

В Азербайджане зарегистрирован новый производитель молочной продукции

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО «Производственное объединение Падар сюд», сообщает сайт Минналогов.

По данным ведомства, уставный капитал общества равен 100 тыс. манатов, оно зарегистрировано 4 июля 2019 года. Предприятие расположено в городе Кюрдамир.

Официальным представителем общества является Наби Пашаев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОМПАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]