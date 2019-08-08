Минобороны проверяет навыки личного состава по занятию рубежей и сосредоточению войск азербайджанской армии

Командно-штабные учения (КШУ) стартовали в четверг в воинских объединениях и соединениях азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
«КШУ проводятся с целью организации боевого слаживания органов управления и штабов, а также уточнения и проверки расчетов по боевому применению различных элементов оперативного и боевого порядка»,- говорится в сообщении.
Оборонное ведомство отмечает, что учения проводятся на картах и на местности с широким использованием тренажеров и боевой техники, а также в симуляционных центрах с применением передовых информационных технологий.
«В ходе учений особое внимание уделяется вопросам устойчивого управления, всестороннего обеспечения операций, а также взаимодействия всех участвующих органов управления»,- говорится в сообщении.
Минобороны отмечает, что специально назначенными подразделениями проверяются теоретически производимые расчеты деятельности войск, в частности, выход и занятие рубежей, районов сосредоточения, перегруппировка, погрузка боевой и другой техники на железнодорожный транспорт и другие вопросы.
КШУ проводится согласно плану боевой подготовки на 2019 год.
Ф.Исазаде
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