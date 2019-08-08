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СНГ 08.08.2019 13:20

Зеленский обещает уже в этом году провести земельную реформу, в 2020 г. - создать рынок "лучшей в мире" земли

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в текущем году в стране будет проведена земельная реформа, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в будущем году позволит создать рынок земли на 40 млн га, которая является лучшей в мире по качеству ", - сказал Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг.

По его словам, на Украине уже есть турецкие компании, которые владеют землей, в частности, компания "Онур".

"Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной части Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможность для государственного частного партнерства", - сказал Зеленский.

"Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями", - сказал он, подчеркнув, что Украина будет рада видеть турецких партнеров во всех украинских проектах.

Ранее в команде Зеленского заявляли о необходимости открытого рынка земли после подготовки соответствующего законодательства.

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук допускает разблокирование рынка земли до конца 2019 года. "Есть понимание в команде (президента - ИФ), что если это (отмена моратория - ИФ) не будет сделано в этом году, то будет довольно сложно", - сказал он.

В феврале 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий продление моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕМЛЯ, РЕФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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