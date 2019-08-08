В Индии сожалеют о пакистанском решении понизить уровень дипотношений из-за споров по Кашмиру

В МИД Индии назвали вызывающим тревогу и сожаление решение Пакистана о понижении уровня дипломатических отношений с Индией на более низкий уровень в ответ на отмену специального статуса индийского штата Джамму и Кашмир.

"Правительство Индии сожалеет о мерах, заявленных Пакистаном накануне, и мы бы хотели призвать эту страну пересмотреть их, чтобы сохранить нормальные каналы для дипломатических коммуникаций", - отмечается в заявлении, распространенном ведомством в четверг.

"Цель, которую преследует эта мера, очевидно, заключается в том, чтобы показать миру тревожную картину наших двусторонних отношений", - также говорится в заявлении МИД Индии.

В нем подчеркивается, что решение Дели относительно статуса Джамму и Кашмир является исключительно внутренним вопросом Индии.

Ранее сообщалось, что власти Пакистана решили перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень в ответ на отмену специального статуса индийского штата Джамму и Кашмир. Также Исламабад объявил о приостановке двусторонней торговли с Индией и о пересмотре ряда двусторонних договоренностей.

Правительство Индии поддержало законодательство, согласно которому индийский штат Джамму и Кашмир будет находиться под прямым контролем Дели.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.