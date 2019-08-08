В Индии сожалеют о пакистанском решении понизить уровень дипотношений из-за споров по Кашмиру

В МИД Индии назвали вызывающим тревогу и сожаление решение Пакистана о понижении уровня дипломатических отношений с Индией на более низкий уровень в ответ на отмену специального статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
"Правительство Индии сожалеет о мерах, заявленных Пакистаном накануне, и мы бы хотели призвать эту страну пересмотреть их, чтобы сохранить нормальные каналы для дипломатических коммуникаций", - отмечается в заявлении, распространенном ведомством в четверг.
"Цель, которую преследует эта мера, очевидно, заключается в том, чтобы показать миру тревожную картину наших двусторонних отношений", - также говорится в заявлении МИД Индии.
В нем подчеркивается, что решение Дели относительно статуса Джамму и Кашмир является исключительно внутренним вопросом Индии.
Ранее сообщалось, что власти Пакистана решили перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень в ответ на отмену специального статуса индийского штата Джамму и Кашмир. Также Исламабад объявил о приостановке двусторонней торговли с Индией и о пересмотре ряда двусторонних договоренностей.
Правительство Индии поддержало законодательство, согласно которому индийский штат Джамму и Кашмир будет находиться под прямым контролем Дели.
Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.
Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Минобороны проверяет навыки личного состава по занятию рубежей и сосредоточению войск азербайджанской армии
Минпромторг анонсировал запуск производства в РФ нового электромобиля в 2020г
Влияние обратного акциза на нефть с демпфером для "Газпром нефти" нейтрально
"Газпром нефть" использует собственные средства на текущие проекты, нет необходимости занимать
Граждане США подали иск к Apple из-за записи Siri частных разговоров
Несколько человек пострадали в результате землетрясения на западе Турции
Турпоток в Азербайджан в январе-июле 2019 года увеличился на 7,4% – Госагентство
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору