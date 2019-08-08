Суммарные доходы от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с Шах-Дениз в январе-июле сократились на 8,2%

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсата с месторождения Шах-Дениз в январе-июле 2019 года составили $5 млрд 160 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«В январе-июле 2019 года доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с месторождения Шах-Дениз составили $5 млрд 160 млн. В том числе, от продажи конденсата с месторождения Шах-Дениз в фонд за отчетный период поступило $209 млн», - отметили в фонде.

Как сообщалось, в январе–июле 2018 года доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с Шах-Дениз составили $5 млрд 621 млн. В том числе, от продажи конденсата с месторождения Шах-Дениз в фонд за отчетный период поступило $94 млн. Таким образом, в отчетный период 2019 года суммарные доходы фонда от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с Шах-Дениз сократились на 8,2%. При этом доходы ГНФАР от продажи конденсата с месторождения Шах-Дениз в январе-июле 2019 года увеличились в 2,2 раза.

В целом, с 2001 года по 1 августа 2019 года от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в ГНФАР поступило $143 млрд 366 млн.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова