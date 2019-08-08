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ТЭК 08.08.2019 13:07

Госнефтефонд Азербайджана с 2007г от продажи прибыльного газа с месторождения Шах-Дениз получил доход свыше $2,7 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльного газа с месторождения Шах-Дениз, в январе-июле 2019 года составили $197 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«В целом с 2007 года по 31 июля 2019 года доходы ГНФАР от продажи прибыльного газа Азербайджана с месторождения Шах-Дениз составили $2 млрд 703 млн», - отметили в фонде.

По состоянию на 1 января 2019 года поступления в ГНФАР от продажи прибыльного газа Азербайджана с месторождения Шах-Дениз (с 2007 года-ИФ) составили $2 млрд 506 млн. Таким образом, за 7 месяцев 2019 года в фонд от продажи прибыльного газа Азербайджана поступило $197 млн.

В январе-июле 2018 года поступлений в Госнефтефонд Азербайджана от реализации прибыльного газа с Шах-Дениз не было.

Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, ГАЗ, ДОХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]