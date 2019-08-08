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Дальнее зарубежье 08.08.2019 16:00

Могерини призвала Индию и Пакистан не допустить эскалации напряженности в Кашмире

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини связывалась по телефону с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром и главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши для обсуждения ситуации вокруг Кашмира, сообщила в четверг Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"В ходе обоих разговоров она подчеркнула значение предотвращения эскалации напряженности в Кашмире и в регионе. Для этого крайне важен диалог между Индией и Пакистаном по дипломатическим каналам", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что Европейский союз поддерживает "двустороннее политическое решение между Индией и Пакистаном по Кашмиру, которое остается единственным способом урегулирования затяжного спора, вызывающего нестабильность и отсутствие безопасности в регионе".

Могерини и главы индийского и пакистанского дипломатических ведомств договорились оставаться на связи, сообщила ЕВС.

Ранее руководство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира и ввело на этой территории прямой контроль Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.

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Тэги: ЕС, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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