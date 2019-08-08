ЕС призывает стороны конфликта в Йемене прекратить насилие и приступить к диалогу

Евросоюз выражает глубокую обеспокоенность ужесточением насилия в йеменском Адене, сообщил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Европейский союз подтверждает свою приверженность единству, суверенитету, независимости и территориальной целостности Йемена и присоединяет свой голос к призыву специального представителя ООН ко всем сторонам прекратить насилие и немедленно начать диалог", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.
В ЕС ожидают, что все стороны сохранят приверженность процессу урегулирования под руководством ООН и будут взаимодействовать со специальным представителем этой организации с целью прекращения конфликта, отмечается в заявлении представителя ЕВС.
В начале августа в Адене произошла серия нападений, погибли десятки человек.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которые считаются близкими Ирану.
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