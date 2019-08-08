Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9056 RUR   0.0261 GBR   2.0671 TRY   0.3101

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.09 -2.54 Brent 56.23 -2.71

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.08.2019 16:25

ЕС призывает стороны конфликта в Йемене прекратить насилие и приступить к диалогу

Евросоюз выражает глубокую обеспокоенность ужесточением насилия в йеменском Адене, сообщил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Европейский союз подтверждает свою приверженность единству, суверенитету, независимости и территориальной целостности Йемена и присоединяет свой голос к призыву специального представителя ООН ко всем сторонам прекратить насилие и немедленно начать диалог", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.

В ЕС ожидают, что все стороны сохранят приверженность процессу урегулирования под руководством ООН и будут взаимодействовать со специальным представителем этой организации с целью прекращения конфликта, отмечается в заявлении представителя ЕВС.

В начале августа в Адене произошла серия нападений, погибли десятки человек.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которые считаются близкими Ирану.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЙЕМЕН, КОНФЛИКТ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


ЕС выступает за единство, суверенитет и независимость Йемена ЕС готов содействовать усилиям ООН в восстановлении мира в Йемене В ЕС обеспокоены развитием событий в Йемене ЕС пообещал поддержку Йемену в строительстве государства, уважающего права человека ЕС приветствовал результаты выборов в Йемене и обещал помогать ему

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]