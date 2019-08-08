Глава ГКНБ Киргизии сожалеет, что не разрешил спецназу открыть огонь на поражение при штурме дома Атамбаева

Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что сожалеет о том, что не позволил спецназовцам в минувшую среду открыть огонь на поражение, когда бывший президент страны Алмазбек Атамбаев взял в руки оружие.

"Я жалею, что не дал приказ стрелять на поражение, когда Атамбаев стрелял в молодых людей", - сказал Опунбаев на внеочередном заседании парламента в четверг.

Глава ГКНБ Киргизии заявил, что в ходе вчерашнего противостояния со сторонниками Атамбаева, 19 бойцов спецназа получили различные травмы, один погиб.

"Погибшему было 47 лет, через несколько дней он должен был получить звание полковника, и он его получит, правда уже посмертно. Это очень тяжело терять своих ребят, (...) и мы будем стоять до конца", - добавил Опумбаев.

Он сказал, что 7 августа во исполнение руководителя следственной группы, расследующей уголовное дело по незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукева в апреле 2013 года, в Кой-Таш для осуществления принудительного привода бывшего президента была направлена спецгруппа ГКНБ.

"Решение о принудительном приводе было принято следователем, бойцы направлялись в Кой-Таш, где расположен дом Атамбаева, исключительно для исполнения поручения следователя, и не были вооружены огнестрельным оружием, они были с помовыми ружьями и спецсредствами", - сказал глава ГКНБ.

При этом он подчеркнул, что действия основной группы прикрывала вооруженная резервная группа, дислоцированная за переделами Кой-Таша.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, что бойцы спецназа не применяли боевое оружие, наоборот, это сторонники Атамбаева и он сам стреляли в людей", - добавил Опумбаев.

Он сообщил, что в ходе операции сторонники Атамбаева захватили огнестрельное оружие, которым была вооружена резервная группа спецназа.

"Сторонники Атамбаева применили физическую силу, отобрали 36 единиц помпового оружия, 14 автоматов Калашникова, 15 пистолетов и боеприпасы к ним", - сообщил Опумбаев.

Ранее в четверг Атамбаев заявил журналистам, что во время штурма в минувшую среду у его сторонников не было оружия, он сам стрелял несколько раз, но "старался не попадать в людей".

"Я уже несколько месяцев говорил, что буду отстреливаться. Здесь оружие только у меня есть. Я сидел на третьем этаже. У простого народа не было даже рогатки. По телевизору лгут, что у народа было оружие", - сказал Атамбаев.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Задержать Атамбаева не удалось, в ходе операции пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения.

Экс-президент Киргизии заявил о намерении в четверг начать в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента, правительства и парламента страны.

Парламент Киргизии в четверг проводит внеочередное заседание в связи с ситуацией в селе Кой-Таш.

Президент Киргизии Жээнбеков, прервав краткосрочный отпуск, провел в четверг заседание Совета безопасности.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы.