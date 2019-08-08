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ТЭК 08.08.2019 16:12

Экспорт электроэнергии из РФ в I полугодии вырос на 31,5%, до 9,74 млрд кВт.ч - ФТС

Поставки электроэнергии из России за рубеж в январе-июне составили 9,74 млрд кВт.ч, что на 31,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года, следует из данных ФТС.

Стоимость поставленной электроэнергии увеличилась при этом на 54,7%, до $457,7 млн.

В июне экспорт снизился до 1,38 млрд кВт.ч (-16,9% к маю этого года), в денежном выражении - до $60,2 млн (-17,1% к маю).

Импорт электроэнергии в первом полугодии составил 841,3 млн кВт.ч ($16,4 млн), что на 78,9% меньше показателя января-июня 2018 года. Объем поставок из зарубежья в первый месяц лета вырос по отношению к маю на 19,5% - до 189,6 млн кВт.ч ($4,6 млн).

Оператором экспорта-импорта электроэнергии является ПАО "Интер РАО".

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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ФТС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]