Экспорт электроэнергии из РФ в I полугодии вырос на 31,5%, до 9,74 млрд кВт.ч - ФТС

Поставки электроэнергии из России за рубеж в январе-июне составили 9,74 млрд кВт.ч, что на 31,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года, следует из данных ФТС.
Стоимость поставленной электроэнергии увеличилась при этом на 54,7%, до $457,7 млн.
В июне экспорт снизился до 1,38 млрд кВт.ч (-16,9% к маю этого года), в денежном выражении - до $60,2 млн (-17,1% к маю).
Импорт электроэнергии в первом полугодии составил 841,3 млн кВт.ч ($16,4 млн), что на 78,9% меньше показателя января-июня 2018 года. Объем поставок из зарубежья в первый месяц лета вырос по отношению к маю на 19,5% - до 189,6 млн кВт.ч ($4,6 млн).
Оператором экспорта-импорта электроэнергии является ПАО "Интер РАО".
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