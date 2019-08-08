На пляж Новой Зеландии вымыло пакеты с кокаином на $2 млн

Пакеты с кокаином обнаружили на диком пляже близ города Окленд в Новой Зеландии, сообщают местные СМИ.
По их данным, речь идет о 19 прямоугольных упаковках синего цвета с необычными символами на них. Стоимость кокаина оценивается примерно в $2 млн.
Партию, вымытую на пляж, заметили поздним вечером в среду местные жители. Они сразу же вызывали полицию. Прибывшие на место стражи порядка в результате экспертизы подтвердили, что в пакетах действительно кокаин.
Затем они произвели на вертолете осмотр местности, чтобы проверить, нет ли поблизости еще упаковок с наркотиками.
"Существует небольшая вероятность, что еще несколько пакетов появятся на пляже. И мы просим всех, кто обнаружит это, незамедлительно связаться с нами", - сказал инспектор местной полиции Колин Парментер.
По некоторым данным, кокаин мог быть отправлен из Перу или Колумбии. Пункт назначения новозеландским следователям не известен.
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