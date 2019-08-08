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Регион 08.08.2019 17:19

Омбудсмен Киргизии готов стать гарантом безопасности Атамбаева в конфронтации с властями страны

Уполномоченный по правам человека Киргизии Токон Мамытов готов предоставить бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву площадку института омбудсмена для дачи свидетельских показаний по делу о незаконном освобождении криминального авторитета и выступить гарантом безопасности бывшего главы государства.

"Обращаюсь к бывшему президенту Атамбаеву, если Вы не доверяете правоохранительным органам и не желаете давать свидетельские показания в стенах МВД, Институт Омбудсмена готов предоставить свою площадку и выступить гарантом безопасности, где Вы сможете дать свои показания", - заявил Мамытов, чье обращение в четверг распространила его пресс-служба.

Он также призвал бывшего президента отпустить сотрудников Госкомитета нацбезопасности, оказавшихся в заложниках у сторонников Атамбаева.

Ранее сообщалось, что в руках сторонников Атамбаева остаются шесть спецназовцев, участвовавших в штурме дома экс-президента.

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович, ранее Вы были Главнокомандующим Вооруженных сил Киргизской Республики. Удержание сотрудников ГКНБ КР, которые исполняли приказы своего руководства, также недопустимо", - считает уполномоченный по правам человека.

"Киргизия - это правовое государство, (...) и, чтобы не на словах, а на деле быть правовым государством - мы должны уважать законы и быть законопослушными", - заявил правозащитник.

"Я призываю всех строго соблюдать законы государства. В мирное время не должны страдать и погибать люди. Кыргызстан стоит перед лицом серьезной опасности. Нельзя допустить разделения республики и народа, а также дальнейшей эскалации ситуации", - говорится в обращении Мамытова.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Задержать Атамбаева не удалось, в ходе операции пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения.

Экс-президент Киргизии заявил о намерении в четверг начать в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента, правительства и парламента страны.

Парламент Киргизии в четверг проводит внеочередное заседание в связи с ситуацией в селе Кой-Таш.

Президент Киргизии Жээнбеков, прервав краткосрочный отпуск, провел в четверг заседание Совета безопасности.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, ОМБУДСМЕН


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