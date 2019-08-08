Договоренности США и Турции по Сирии приведут к проблемам с непредсказуемыми последствиями - российский эксперт

Договоренности между США и Турцией о создании зоны безопасности на северо-востоке сирийской территории пока озвучиваются Анкарой, которая пытается представить данный процесс как уступку со стороны Вашингтона, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин.

"Турки говорят, что американцы чуть ли не полностью приняли их позицию, и зона будет 30 км глубиной, а не значительно меньше, на чем раньше настаивали США. Кроме того, как утверждают в Анкаре, отряды курдской народной самообороны будут полностью выведены с территории этой зоны, а тяжелое вооружение сдадут американцам. Но это пока заявления лишь с турецкой стороны. Интересно, что на эту тему могут заявить в США", - сказал Фитин в четверг "Интерфаксу".

По оценке эксперта РИСИ, в случае, если США, действительно в данной ситуации ведут себя так, как заявляют в Анкаре, то это полностью противоречит той позиции, которую занимал Вашингтон.

"Если Вашингтон будет действовать так, как сейчас заявляет турецкая сторона, то это будет полностью противоречить позиции американцев, которой они придерживались все последнее время. Для США на северо-востоке Сирии главная опора - курдские отряды, с помощью которых американцы хотели фактически вычленить эту часть страны, отделить ее от остальной Сирии. Насколько сейчас эта предварительная договоренность будет реализована, сказать сложно, поскольку курды, обладающие большим опытом, в том числе боевым, так просто не поднимут руки вверх и не уйдут с занимаемых ими территорий", - сказал собеседник агентства.

Такого рода уступка с американской стороны означала бы кардинальное изменение военно-политической обстановки в данном регионе Сирии, считает Фитин. "Реализация этих договоренностей, если все будет обстоять так, как сообщала турецкая сторона, приведет к новым проблемам с непредсказуемыми последствиями. Очень много переплетено различных интересов, поэтому курды, как и раньше, могут попытаться договориться с Дамаском, но это может привести к прямому столкновению сирийских правительственных войск с турецкой армией, которая захочет войти на северо-восток для создания этой зоны безопасности", - сказал он.

По мнению эксперта РИСИ, американо-турецкие договоренности в этом плане создают "много проблем, которые потребуют многосторонних консультаций, и какого-то общего консенсусного решения".

"Сирийское урегулирование представляется еще весьма далекой целью, несмотря на попытки ускорить этот процесс в рамках Астанинской площадки. Проблема северо-востока не меняется. Останутся ли там американцы с курдами, будет ли на этой территории турецкая армия, это все равно приведет к тому, что данный регион станет сепаратным, не подчиняясь официальному Дамаску. К урегулированию ситуации это не приведет", - сказал Фитин.

В случае, если Анкаре удастся реализовать свой план по данной зоне безопасности, это будет означать долгосрочный контроль турецкой стороны над этой территорией, полагает эксперт РИСИ.

"Если турки займут эти территории, вряд ли захотят оттуда уйти. Это непредсказуемо - насколько и при каких обстоятельствах можно решать вопрос о том, чтобы турецкие военные вообще ушли из Сирии. Это может быть очень надолго", - сказал он.

В среду агентство Анатолийское агентство новостей со ссылкой на минобороны Турции сообщило, что Турция и США на переговорах по вопросу установления зоны безопасности на севере Сирии достигли соглашения о создании совместного центра, который будет координировать действия сторон в этой зоне.

"В качестве первого шага при установлении этой зоны было запланировано, что вскоре в Турции будет создан центр совместных операций - для координации и контроля (в сотрудничестве - ИФ) с США", - цитирует агентство выдержки из заявления министерства.

Отмечается, что зону шириной в 30-40 км в координации с США будет контролировать турецкая сторона. Эта зона станет "мирным коридором" для сирийских беженцев, желающих вернуться домой.

Агентство уточняет, что зона должна быть очищена от боевиков Рабочей партии Курдистана и "Отрядов народной самообороны", которых Анкара считает террористическими, а все туннели и укрепления курдских отрядов должны быть разрушены.