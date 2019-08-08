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Транспорт и связь 08.08.2019 18:03

Минпромторг анонсировал запуск производства в РФ нового электромобиля в 2020г

Запуск производства электромобиля в РФ совместно с глубоко локализованными иностранными автопроизводителями может начаться в 2020г., сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

"Думаю, что в ближайшее время, в следующем году, мы совместно с крупнейшими международными автопроизводителями, которые сегодня являются по праву российскими, потому что имеют активы в РФ, обязательства перед правительством РФ по глубокой локализации технологий, анонсируем выпуск очередного электромобиля", - сказал Морозов на пленарной сессии VII Международного евразийского форума "Такси" (МЕФТ).

Он напомнил также, что "в ближайшее время впервые будет осуществлен запуск производства российского автомобиля Zetta полностью российской разработки".

Zetta - проект компактного трехдверного электромобиля стоимостью 450 тыс. рублей в базовой комплектации - с передним приводом. Zetta должна пройти сертификацию осенью 2019 года, старт производства запланирован на декабрь, сообщал "Интерфаксу" ранее генеральный директор "Зетта" Денис Щуровский.

По его словам, в создание Zetta уже вложено 450 млн рублей, общая стоимость проекта предварительно оценивается в 550 млн рублей.

В планах компании - выйти на продажи в объеме 10-15 тыс. электромобилей в год. "Пессимистичный прогноз - 10 тыс. машин в год. С учетом роста (интереса - ИФ) к "зеленой" энергии мы можем к 2023 году выйти на 15 тыс. машин в год", - сказал Щуровский.

ООО "Зетта" зарегистрировано в сентябре 2016 года, стало резидентом ТОР "Тольятти" в 2017 году.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Щуровский владеет 42,1% в уставном капитале предприятия, тольяттинский предприниматель Вальдемар Вагнер - 40,4% в УК, остальными 17,5% в УК владеет само ООО.

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Тэги: РОССИЯ, МИНПРОМТОРГ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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