Граждане США подали иск к Apple из-за записи Siri частных разговоров

Граждане Калифорнии подали коллективный иск к Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни, сообщает агентство Bloomberg.
Иск подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии на фоне скандала после сообщений в СМИ в конце июля о том, что устройства Apple подслушивали разговоры людей с врачами и даже их поведение в постели.
Истцы, которые разместили текст документа на специализированных ресурсах, обвиняют компанию в "незаконной и намеренной записи конфиденциальных разговоров пользователей без их согласия". Они также высказали опасения, что записи могут использоваться правительственными службами для сбора образцов голосов граждан, несмотря на то, что Apple анонимизирует полученные от Siri данные, "отвязывая" их от аккаунтов iCloud.
От Apple потребовали удалить все аудиозаписи истцов. Кроме этого, в иске идет речь и о материальной компенсации, размер которой не уточняется.
В Apple отметили, что в рамках программы контроля качества работы голосового помощника небольшая доля анонимных записей с запросами к Siri попадает к разработчикам, чтобы они могли оценить, как хорошо Siri справилась с диалогом.
Вместе с тем, компания приостановила программу еще за пять дней до подачи иска и пообещала, что по ее возобновлении пользователи смогут отказываться от участия в ней.
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