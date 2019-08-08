В Бишкеке из-за митинга Атамбаева закрываются торговые центры и банки

В центре Бишкека из-за опасений беспорядков в связи с назначенным на 16:00 по местному времени (14:00) митингом сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, закрываются крупные торговые центры, ювелирные магазины и банки, сообщает в четверг корреспондент "Интерфакса".

Из некоторых магазинов класса "люкс" начали вывозить товар.

Банк "Бай-Тушум" опубликовал в социальных сетях обращение к своим клиентам с просьбой отнестись с пониманием к решению закрыть офисы в Бишкеке.

"Уважаемые клиенты и партнеры, в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в селе Кой-Таш, сегодня, 8 августа, все наши офисы и сберкассы в городе Бишкек закроются в 15:00 часов. Остальные филиалы работают в штатном режиме. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении банка.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. Задержать Атамбаева не удалось, в столкновениях пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения.

В доме у бывшего президента остаются несколько бойцов спецназа. Глава ГКНБ Орузбек Опумбаев заявил на заседании парламента, что сторонками Атамбаева у бойцов спецназа было захвачено несколько десятков единиц боевого оружия.

В четверг утром Атамбаев заявил, что он и его сторонники намерены провести митинг с требованием отставки президента страны Соорнбая Жээнбекова.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы.