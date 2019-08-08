Специалисты Каспийской флотилии примут участие в поиске азербайджанского военного самолета МиГ-29, потерпевшего крушение

Специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии направлены для участия в совместных мероприятиях по поиску потерпевшего крушение самолета МиГ-29 Вооруженных сил Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.
"В составе поискового отряда численностью до 50 человек малое гидрографическое судно "Анатолий Гужвин", спасательное буксирное судно "СБ-45", укомплектованное многоцелевым мобильным комплексом сплошного обследования донной обстановки "ММК-1-100", - сказал собеседник агентства.
Представитель пресс-службы отметил, что ориентировочная площадь района поиска более 600 кв.км, глубина - до 40 метров. К поисковым работам отряд Каспийской флотилии рассчитывает приступить через двое суток.
"Также в поисковых мероприятиях планируется задействовать телеуправляемый подводный аппарат "Фалкон", подводный телеуправляемый осмотровый комплекс "Супер ГНОМ Про" и необитаемый подводный аппарат "Тайгер"", - уточнил собеседник агентства.
Как сообщалось, связь с истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана. О судьбе летчика до сих пор ничего не известно.
По поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова создана комиссия, под руководством которой ведутся поиски самолета и расследуются причины авиакатастрофы.
Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило, что Турции был направлен запрос на участие турецких специалистов в поисках истребителя. Наряду с этим была расширена зона проведения поисковой операции, в которой задействованы азербайджанские военные корабли и вертолеты.
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