Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $344

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июля 2019 года составляет 585,2 манатов ($344,2 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 8,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорте и складском хозяйстве, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 июля 2019 года составило 1 млн 613,7 тыс. человек, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Из них 903,4 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 710,3 тыс. человек – в частном.

При этом 20,6% работников заняты в сфере образования, 18% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,2% - промышленности, 8,3% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,5% - строительстве, 6,9% - госуправлении и обороне, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 12,6% - прочих сферах экономики.

Б.Рустамбеков