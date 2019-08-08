Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $344

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июля 2019 года составляет 585,2 манатов ($344,2 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 8,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорте и складском хозяйстве, строительстве.
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 июля 2019 года составило 1 млн 613,7 тыс. человек, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Из них 903,4 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 710,3 тыс. человек – в частном.
При этом 20,6% работников заняты в сфере образования, 18% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,2% - промышленности, 8,3% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,5% - строительстве, 6,9% - госуправлении и обороне, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 12,6% - прочих сферах экономики.
Б.Рустамбеков
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Минобороны проверяет навыки личного состава по занятию рубежей и сосредоточению войск азербайджанской армии
Минпромторг анонсировал запуск производства в РФ нового электромобиля в 2020г
Влияние обратного акциза на нефть с демпфером для "Газпром нефти" нейтрально
"Газпром нефть" использует собственные средства на текущие проекты, нет необходимости занимать
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Договоренности США и Турции по Сирии приведут к проблемам с непредсказуемыми последствиями - российский эксперт
Омбудсмен Киргизии готов стать гарантом безопасности Атамбаева в конфронтации с властями страны
Трехсторонний саммит Ирана, России и Турции по Сирии запланирован на 11 сентября - Чавушоглу
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору