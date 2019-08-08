Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9056 RUR   0.0261 GBR   2.0671 TRY   0.3101

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.09 -2.54 Brent 56.23 -2.71

Погода в Баку

  ночь день

Социум 08.08.2019 14:13

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $344

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июля 2019 года составляет 585,2 манатов ($344,2 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 8,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорте и складском хозяйстве, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 июля 2019 года составило 1 млн 613,7 тыс. человек, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Из них 903,4 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 710,3 тыс. человек – в частном.

При этом 20,6% работников заняты в сфере образования, 18% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,2% - промышленности, 8,3% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,5% - строительстве, 6,9% - госуправлении и обороне, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 12,6% - прочих сферах экономики.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗАРПЛАТА, СРЕДНЯЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $343 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $342 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $340 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $326 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $328 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $320

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]