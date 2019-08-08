В Пакистане решили отменить железнодорожный экспресс дружбы с Индией

Движение "экспресса дружбы", связывающего по железной дороге Пакистан и Индию, приостанавливается из-за роста напряженности между странами, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на министра железнодорожного сообщения Пакистана Шейха Рашида.

"Мы приняли решение отменить "Самджхаута экспресс". Пока я буду министром железнодорожного сообщения, "Самджхаута экспресс" работать не может", - заявил министр.

Поезд "Самджхаута экспресс", или "экспресс дружбы", долгое время был единственным железнодорожным маршрутом между Пакистаном и Индией. Он связывает Дели и Лахор. Кроме того, с 2006 года раз в неделю между Индией и Пакистаном курсирует поезд "Тхар Экспресс".

В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились. На этой неделе руководство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира и ввело на этой территории прямой контроль Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.