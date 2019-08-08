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Экология 08.08.2019 18:49

Сдержать изменения климата поможет сбалансированная растительная диета, утверждают в ООН

Климатические изменения будут все больше влиять на продовольственную безопасность в мире, говорится в докладе ООН "Климатические изменения и земля", опубликованном в четверг.

"Продовольственная безопасность будет все больше зависеть от будущего изменения климата в результате снижения урожайности, в особенности в тропиках, повышения цен, снижения качества питательных веществ и сбоев в цепочке поставок", - заявил сопредседатель рабочей группы межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) Приядарши Шукла.

В ООН подчеркнули, что некоторые варианты питания требуют использования большей площади земель и количества воды и провоцируют увеличение выбросов парниковых газов.

"Более рациональное управление земельными ресурсами способно внести вклад в решение проблемы изменения климата, однако это - не единственное решение. Сокращение объемов выбросов парниковых газов из всех секторов является крайне важным для удержания глобального потепления на уровне значительно ниже 2 °C, если не 1,5 °C", - говорится в докладе.

Сдерживанию изменения климата может поспособствовать сбалансированная диета, в которую входят продукты растительного происхождения, например, зерно, бобовые, фрукты и овощи, а также продукты животного происхождения, "которые производятся на более устойчивой основе в системах с более низкими выбросами парниковых газов", отмечают в ООН.

В настоящее время от 25% до 30% произведенной пищи выбрасывается,

Если масштабы этих потерь сократить, также сократились бы объемы выбросов парниковых газов, прогнозируют т в ООН.

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Тэги: ООН, ДОКЛАД, ПИЩА, КЛИМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]