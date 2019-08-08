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Бизнес и законодательство 08.08.2019 19:08

FedEx прекратит наземную доставку товаров с Amazon

Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, прекращает наземную доставку посылок интернет-ритейлера Amazon.com. Inc.

FedEx приняла решение не продлевать контракт с Amazon, который истекает в конце августа, пишет Dow Jones.

В июне FedEx объявила, что не станет продлевать контракт на предоставление Amazon.com услуг экспресс-доставки в США, отметив, что решение не коснется других подразделений FedEx или других стран.

Последнее решение говорит об усилении разногласий между двумя долгосрочными партнерами на фоне запуска Amazon собственной службы доставки покупок и других посылок от компаний потребителям.

Amazon перераспределит посылки между другими службами доставки и собственной сетью, сообщил Dow Jones источник, знакомый с ситуацией. Компания не ожидает проблем со скоростью доставки своих товаров в результате решения FedEx.

Похоже, что интернет-ритейлер уже практически перестал взаимодействовать с FedEx. По данным консалтинговой компании SJ Consulting Inc., 45% июльских заказов Amazon доставили водители собственной службы компании, тогда как доставку 28% посылок осуществила Почтовая служба США, а 21% - United Parcel Service Inc. FedEx не занималась доставкой посылок Amazon в июле.

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Тэги: США, КОМПАНИИ, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]