FedEx прекратит наземную доставку товаров с Amazon

Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, прекращает наземную доставку посылок интернет-ритейлера Amazon.com. Inc.
FedEx приняла решение не продлевать контракт с Amazon, который истекает в конце августа, пишет Dow Jones.
В июне FedEx объявила, что не станет продлевать контракт на предоставление Amazon.com услуг экспресс-доставки в США, отметив, что решение не коснется других подразделений FedEx или других стран.
Последнее решение говорит об усилении разногласий между двумя долгосрочными партнерами на фоне запуска Amazon собственной службы доставки покупок и других посылок от компаний потребителям.
Amazon перераспределит посылки между другими службами доставки и собственной сетью, сообщил Dow Jones источник, знакомый с ситуацией. Компания не ожидает проблем со скоростью доставки своих товаров в результате решения FedEx.
Похоже, что интернет-ритейлер уже практически перестал взаимодействовать с FedEx. По данным консалтинговой компании SJ Consulting Inc., 45% июльских заказов Amazon доставили водители собственной службы компании, тогда как доставку 28% посылок осуществила Почтовая служба США, а 21% - United Parcel Service Inc. FedEx не занималась доставкой посылок Amazon в июле.
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Минобороны проверяет навыки личного состава по занятию рубежей и сосредоточению войск азербайджанской армии
Сдержать изменения климата поможет сбалансированная растительная диета, утверждают в ООН
Граждане США подали иск к Apple из-за записи Siri частных разговоров
Несколько человек пострадали в результате землетрясения на западе Турции
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Власти Нью-Йорка продлили ограничения на выдачу лицензий водителям Uber и Lyft
Мэры более 200 городов США требуют от Сената вернуться с каникул и ужесточить оружейное законодательство
Ситуация в Бишкеке взята под контроль, сторонники Атамбаева разогнаны - МВД Киргизии
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору