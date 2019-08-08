Число пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии возросло до 79 человек - Минздрав

Количество пострадавших в результате столкновений спецназа Госкомитета нацбезопасности Киргизии со сторонниками бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в минувшую среду в его доме под Бишкеком увеличилось до 79 человек, сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинова.

"Количество пострадавших составляет 79 человек, 52 помощь была оказана вчера, 27 - сегодня, включая спецназовцев, находившихся в доме у бывшего президента", - сказала Айгерчинова.

По ее словам, утром к задержанным 7 августа в доме у Атамбаева спецназовцам, были допущены медики, военнослужащим оказана необходимая медпомощь.

"Их состояние оценивается как средней тяжести, бойцы с различными травмами, двоим предварительно выставлен диагноз пулевое ранение икроножной мышцы и бедра, остальные четверо - с ушибами, рваными и резаными ранами различных частей тела", - сказала Айгерчинова.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. Задержать Атамбаева не удалось, в столкновениях пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения.

В доме у бывшего президента оставались шесть спецназовцев. Как сообщали киргизские СМИ, двое из них получили ранения ног. Остальные четверо получили ушибы, рваные и резаные раны различных частей тела. Им была оказана медицинская помощь.

Глава ГКНБ Орузбек Опумбаев заявил на заседании парламента, что сторонками Атамбаева у спецназовцев в среду было захвачено несколько десятков единиц боевого оружия.

В четверг утром Атамбаев заявил, что он и его сторонники намерены провести митинг с требованием отставки президента страны Соорнбая Жээнбекова.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы.