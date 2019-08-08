SOCAR увеличила инвестиции в развитие турецкого Petkim в I полугодии на 32,7%

Инвестиции в развитие турецкого нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding в I-ом полугодии 2019 года составили 237 млн турецких лир ($43,2 млн - ИФ), говорится в материалах холдинга.
Компания SOCAR Turkey Enerji (турецкая "дочка" SOCAR - ИФ-Аз) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding.
«В 2019 году комплекс планирует инвестиции в модернизацию своих заводов, в усовершенствование своей деятельности за счет технологического развития, в меры по энергоэффективности и охраны окружающей среды. В I-ом полугодии 2019 года инвестиции в Petkim составили 237 млн TL», - отмечает холдинг.
Как сообщалось, в I-ом полугодии 2018 года инвестиции в развитие Petkim Petrokimya Holding составили 178,6 млн турецких лир. Таким образом, в январе-июне 2019 года объем этих инвестиций увеличился на 32,7%.
«В январе-июне 2019 года объем производства продукции на предприятиях Petkim Petrokimya Holding составил 1 млн 681,831 тыс. тонн (рост на 10,5% -ИФ). При этом в I-ом полугодии 2019 года компания увеличила объем продаж продукции по сравнению с январем-июнем прошлого года на 21,6% - до 1 млн 167,325 тыс. тонн», - отмечается в данных Petkim.
Коэффициент использования производственных мощностей Petkim в январе-июне 2019 года составил 95,6% против 86% в аналогичный период прошлого года.
В 2018 году инвестиции в развитие турецкого нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding составили 781 млн TL.
Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.
Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.
Н.Аббасова
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