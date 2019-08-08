Правительство РФ согласовало "дорожную карту" перехода на эталонный метод установления тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Там отметили, что план мероприятий утвердил 6 августа вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"В целях совершенствования системы тарифообразования и повышения прозрачности в жилищно-коммунальном комплексе было принято решение о принятии такого плана мероприятий", - цитирует пресс-служба замглавы ФАС России Виталия Королева.
По его словам, в "дорожную карту" правительства заложены девять мероприятий по совершенствованию тарифного регулирования в сфере ЖКХ.
В частности, мероприятия коснутся методологии применения эталонов в ЖКХ и создания нормативного правового акта с параметрами регулируемых организаций, принципами установления тарифов и графика его вступления в силу в регионах.
Кроме того, разработанные меры касаются расчета тарифов и использования метода сравнения аналогов при установлении тарифов для компаний.
Еще один блок мероприятий "дорожной карты" направлен на цифровизацию тарифного регулирования, что позволит сделать систему ЖКХ открытой для потребителей.
"В дальнейшем в сферу тарифного регулирования коммунального комплекса могут быть внедрены элементы искусственного интеллекта для анализа поданных тарифных заявок. Это полностью могло бы решить проблему субъективного подхода при регулировании тарифов", - подчеркнул Королев.
Ранее Мутко сообщал, что правительству поручено принять решения, направленные на совершенствование тарифного регулирования в энергетике и ЖКХ, предусматривающие введение "эталонного" принципа формирования тарифов и установление долгосрочных тарифов (5-10 лет).
"В рамках исполнения поручений президента нам необходимо сбалансировать плату за коммунальные услуги, чтобы сделать ее более справедливой для граждан и для ресурсоснабжающих организаций, исходя из используемых технологий, рельефа местности, состояния инфраструктуры, рыночных цен", - говорил Мутко.
Глава Минстроя России Владимир Якушев тогда отмечал, что для формирования качественной методологии расчета эталонных расходов и как следствие "эталонных" тарифных показателей требуется сформировать типовые технологические карты, единые требования по введению раздельного учета расходов в сфере ЖКХ и проанализировать данные по экономическим результатам деятельности организаций.
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