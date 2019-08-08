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ТЭК 08.08.2019 19:36

Правительство РФ согласовало порядок перехода на "эталонный" тариф на тепло и воду

Правительство РФ согласовало "дорожную карту" перехода на эталонный метод установления тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Там отметили, что план мероприятий утвердил 6 августа вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"В целях совершенствования системы тарифообразования и повышения прозрачности в жилищно-коммунальном комплексе было принято решение о принятии такого плана мероприятий", - цитирует пресс-служба замглавы ФАС России Виталия Королева.

По его словам, в "дорожную карту" правительства заложены девять мероприятий по совершенствованию тарифного регулирования в сфере ЖКХ.

В частности, мероприятия коснутся методологии применения эталонов в ЖКХ и создания нормативного правового акта с параметрами регулируемых организаций, принципами установления тарифов и графика его вступления в силу в регионах.

Кроме того, разработанные меры касаются расчета тарифов и использования метода сравнения аналогов при установлении тарифов для компаний.

Еще один блок мероприятий "дорожной карты" направлен на цифровизацию тарифного регулирования, что позволит сделать систему ЖКХ открытой для потребителей.

"В дальнейшем в сферу тарифного регулирования коммунального комплекса могут быть внедрены элементы искусственного интеллекта для анализа поданных тарифных заявок. Это полностью могло бы решить проблему субъективного подхода при регулировании тарифов", - подчеркнул Королев.

Ранее Мутко сообщал, что правительству поручено принять решения, направленные на совершенствование тарифного регулирования в энергетике и ЖКХ, предусматривающие введение "эталонного" принципа формирования тарифов и установление долгосрочных тарифов (5-10 лет).

"В рамках исполнения поручений президента нам необходимо сбалансировать плату за коммунальные услуги, чтобы сделать ее более справедливой для граждан и для ресурсоснабжающих организаций, исходя из используемых технологий, рельефа местности, состояния инфраструктуры, рыночных цен", - говорил Мутко.

Глава Минстроя России Владимир Якушев тогда отмечал, что для формирования качественной методологии расчета эталонных расходов и как следствие "эталонных" тарифных показателей требуется сформировать типовые технологические карты, единые требования по введению раздельного учета расходов в сфере ЖКХ и проанализировать данные по экономическим результатам деятельности организаций.

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Тэги: РОССИЯ, ЖКХ, ТАРИФЫ, ЭТАЛОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]