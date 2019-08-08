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Дальнее зарубежье 08.08.2019 19:48

В Пакистане не рассматривают силовые варианты решения споров по Кашмиру - глава МИД

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявляет, что руководство его страны не рассматривает возможность военных действий из-за ситуации вокруг Кашмира, сообщает в четверг Associated Press.

Министр пояснил, что в Исламабаде стремятся к "политическим и юридическим ответным мерам" в отношении Дели. При этом никаких конкретных деталей относительного того, что этот "ответ" может представлять, не приводится.

Ранее в четверг Пакистан принял решение остановить движение "экспресса дружбы", связывающего по железной дороге Пакистан и Индию.

В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились. На этой неделе руководство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира и ввело на этой территории прямой контроль Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИНДИЯ, КАШМИР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]