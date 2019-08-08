В Пакистане не рассматривают силовые варианты решения споров по Кашмиру - глава МИД

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявляет, что руководство его страны не рассматривает возможность военных действий из-за ситуации вокруг Кашмира, сообщает в четверг Associated Press.

Министр пояснил, что в Исламабаде стремятся к "политическим и юридическим ответным мерам" в отношении Дели. При этом никаких конкретных деталей относительного того, что этот "ответ" может представлять, не приводится.

Ранее в четверг Пакистан принял решение остановить движение "экспресса дружбы", связывающего по железной дороге Пакистан и Индию.

В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились. На этой неделе руководство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира и ввело на этой территории прямой контроль Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.