Один из крупнейших банков-эквайеров Турции "Зираат Банк" начал принимать карты российской платежной системы "Мир".
"Держателям карт платежной системы "Мир" теперь доступны 7,2 тыс. банкоматов "Зираат Банка" в Турции, а расплачиваться ими можно почти в 500 тыс. магазинов, ресторанов и других торгово-сервисных предприятий, обслуживаемых банком", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе системы "Мир" в четверг.
Ранее в апреле карты "Мир" начал принимать другой крупнейший банк Турции - "Ишбанк". Обладатели карт смогли платить ими более чем в 10 тыс. интернет-магазинов, 40 тыс. торговых точек и пользоваться 6,5 тыс. банкоматов "Ишбанка" в Турции.
"Мир" - российская национальная платежная система. На сегодняшний день российскими банками выпущено более 60 млн платежных карт "Мир".
Банк Ziraat - один из самых крупных в Турции, основан в 1863 году, принадлежит государству. Имеет сеть из более 1,4 тыс. филиалов по стране.
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