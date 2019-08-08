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Финансы 08.08.2019 15:59

Второй крупный турецкий банк начал принимать карты "Мир"

Один из крупнейших банков-эквайеров Турции "Зираат Банк" начал принимать карты российской платежной системы "Мир".

"Держателям карт платежной системы "Мир" теперь доступны 7,2 тыс. банкоматов "Зираат Банка" в Турции, а расплачиваться ими можно почти в 500 тыс. магазинов, ресторанов и других торгово-сервисных предприятий, обслуживаемых банком", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе системы "Мир" в четверг.

Ранее в апреле карты "Мир" начал принимать другой крупнейший банк Турции - "Ишбанк". Обладатели карт смогли платить ими более чем в 10 тыс. интернет-магазинов, 40 тыс. торговых точек и пользоваться 6,5 тыс. банкоматов "Ишбанка" в Турции.

"Мир" - российская национальная платежная система. На сегодняшний день российскими банками выпущено более 60 млн платежных карт "Мир".

Банк Ziraat - один из самых крупных в Турции, основан в 1863 году, принадлежит государству. Имеет сеть из более 1,4 тыс. филиалов по стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, БАНКИ, КАРТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]