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Транспорт и связь 08.08.2019 20:01

Еврокомиссия одобрила сделку Vodafone и Liberty Global на 18,4 млрд евро

Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор ЕС, одобрила сделку, в рамках которой британский оператор связи Vodafone Group Plc приобретает кабельные активы телекоммуникационной компании Liberty Global Plc в Германии, Венгрии, Румынии и Чехии за 18,4 млрд евро.

"В современном мире доступ к недорогим и качественным сервисам широкополосного интернета и телевидения пользуется почти таким же спросом, что и доступ к воде, - заявила член Европейской комиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. - Мы одобрили сделку с условием принятия мер, которые обеспечат потребителям справедливые цены, высококачественные услуги и инновационные продукты".

К таким мерам относится предоставление конкурирующей Telefonica доступа к кабельным сетям объединенной компании, а также обязательство не ограничивать провайдеров контента, демонстрируемого на телевизионных платформах объединенной компании, в предоставлении такого контента напрямую через интернет.

Liberty Global была образована в 2005 году в результате слияния Liberty Media и UGC. Компания является крупнейшим провайдером широкополосного интернета за пределами США.

Vodafone занимает второе место в мире среди сотовых операторов по числу абонентов и пятое по выручке.

Акции Vodafone в ходе торгов в четверг дорожают на 2,5%. С начала года капитализация компании слабо изменилась и составляет 39,4 млрд фунтов стерлингов ($47,8 млрд).

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Тэги: ЕВРОПА, ТЕЛЕКОМ, СДЕЛКА, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]