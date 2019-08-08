Еврокомиссия одобрила сделку Vodafone и Liberty Global на 18,4 млрд евро

Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор ЕС, одобрила сделку, в рамках которой британский оператор связи Vodafone Group Plc приобретает кабельные активы телекоммуникационной компании Liberty Global Plc в Германии, Венгрии, Румынии и Чехии за 18,4 млрд евро.

"В современном мире доступ к недорогим и качественным сервисам широкополосного интернета и телевидения пользуется почти таким же спросом, что и доступ к воде, - заявила член Европейской комиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. - Мы одобрили сделку с условием принятия мер, которые обеспечат потребителям справедливые цены, высококачественные услуги и инновационные продукты".

К таким мерам относится предоставление конкурирующей Telefonica доступа к кабельным сетям объединенной компании, а также обязательство не ограничивать провайдеров контента, демонстрируемого на телевизионных платформах объединенной компании, в предоставлении такого контента напрямую через интернет.

Liberty Global была образована в 2005 году в результате слияния Liberty Media и UGC. Компания является крупнейшим провайдером широкополосного интернета за пределами США.

Vodafone занимает второе место в мире среди сотовых операторов по числу абонентов и пятое по выручке.

Акции Vodafone в ходе торгов в четверг дорожают на 2,5%. С начала года капитализация компании слабо изменилась и составляет 39,4 млрд фунтов стерлингов ($47,8 млрд).