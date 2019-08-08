Исламабад на фоне обострения отношений с Дели запретит индийское кино

Власти Пакистана объявили о намерении ввести запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны.
"Никакие индийские фильмы не будут показывать на экранах в пакистанских кинотеатрах", - заявила специальный помощник премьера страны Имрана Хана по информационной политике и радиовещанию Фирдус Ашик Аван.
Она отметила, что правительство также работает над тем, чтобы запретить любой контент в искусстве, относящийся к индийской культуре.
Этот шаг со стороны Исламабада последовал на фоне роста напряженности в отношениях Пакистана и Индии из-за ситуации вокруг Кашмира.
Индия считается одним из лидеров среди стран по годовому производству кинокартин. Индийские кинокартины показывают на экранах в более чем 90 странах мира.
На этой неделе руководство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира и ввело на этой территории прямой контроль Дели. Это привело к обострению отношений между Индией и Пакистаном.
В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.
Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.
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