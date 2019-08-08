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Дальнее зарубежье 08.08.2019 16:44

Исламабад на фоне обострения отношений с Дели запретит индийское кино

Власти Пакистана объявили о намерении ввести запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны.

"Никакие индийские фильмы не будут показывать на экранах в пакистанских кинотеатрах", - заявила специальный помощник премьера страны Имрана Хана по информационной политике и радиовещанию Фирдус Ашик Аван.

Она отметила, что правительство также работает над тем, чтобы запретить любой контент в искусстве, относящийся к индийской культуре.

Этот шаг со стороны Исламабада последовал на фоне роста напряженности в отношениях Пакистана и Индии из-за ситуации вокруг Кашмира.

Индия считается одним из лидеров среди стран по годовому производству кинокартин. Индийские кинокартины показывают на экранах в более чем 90 странах мира.

На этой неделе руководство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира и ввело на этой территории прямой контроль Дели. Это привело к обострению отношений между Индией и Пакистаном.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИНДИЯ, ФИЛЬМЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]