Salesforce покупает израильскую ClickSoftware за $1,35 млрд

Американская Salesforce.com Inc, предоставляющая облачные услуги, договорилась о приобретении израильского разработчика программного обеспечения ClickSoftware Technologies за $1,35 млрд.
Как говорится в пресс-релизе Salesforce, сделка укрепит лидирующие позиции компании в области решений для обслуживания клиентов. Закрытие сделки ожидается в течение финансового квартала Salesforce, который завершится 31 октября 2019 года.
"Наше приобретение Clicksoftware не только ускорит рост Service Cloud, но и будет способствовать дальнейшим инновациям в Field Service Lightning (платформе, которая позволяет организациям взаимодействовать с клиентами на местах) с тем, чтобы еще лучше удовлетворять потребности наших клиентов", - заявил руководитель подразделения Service Cloud Билл Паттерсон.
Это уже вторая крупная покупка Salesforce за последнее время. Два месяца назад компания анонсировала покупку конкурирующей компании Tableau Software за $15,7 млрд. В прошлом году Salesforce приобрела разработчика программного обеспечения Mulesoft в рамках сделки стоимостью $6,5 млрд.
ClickSoftware, которая была основана в 1997 году, предлагает решения в сфере автоматизированного управления мобильным персоналом и оптимизации обслуживания на предприятии. В 2015 году она была куплена частным инвестиционным фондом Francisco Partners Management L.P. за $438 млн.
Акции Salesforce дорожают в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке на 0,5%. С начала года капитализация компании выросла на 3,4%.
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