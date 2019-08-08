Carlsberg повысил прогноз роста операционной прибыли после удачного полугодия

Датский пивоваренный концерн Carlsberg повысил прогноз по органическому росту операционной прибыли в 2019 году после удачного первого полугодия.

Новый прогноз - рост примерно на 7-9% (high-single-digit). Ранее компания ожидала рост показателя примерно на 4-6% (mid-single-digit).

Повышение прогноза связано с сильными показателями за первое полугодие: органический рост выручки составил 4,2%, органический рост объема продаж - 1,4%, говорится в сообщении Carlsberg.

Драйвером роста стали продажи специального и крафтового пива, отмечает Bloomberg. Компании также помогли инвестиции в развивающиеся рынки, такие как Камбоджа.

Carlsberg опубликует отчет за первое полугодие 15 августа.

Carlsberg, основанный в 1847 году, является четвертым по величине производителем пива в мире. Компания является лидером российского рынка. В портфеле брендов более 500 торговых марок, в том числе Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, "Балтика", Grimbergen и сидр Somersby.

По итогам I квартала компания сократила продажи пива в России на 4%.

Ранее о результатах за первое полугодие отчитались Heineken и AB InBev.

В частности, Heineken увеличил продажи пива в России примерно на 7-9% (high-single-digit), в основном за счет роста премиальных брендов, таких как Heineken, Miller Genuine Draft и Staropramen.

AB InBev Efes (совместная компания двух пивоваренных концерном в России и на Украине) сообщил, что превзошел динамику российского рынка в первом полугодии: если, по данным Росстата, производство пива и пивных напитков выросло на 1%, то компания показала динамику "в несколько раз выше рынка".