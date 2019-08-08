AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) и местная IT-компания Technofusion работают над созданием единого реестра спортсменов страны на основе блокчейн-технологий.

В рамках проекта будет создан уникальный “цифровой двойник” спортсмена. Реестр на базе блокчейн будет содержать информацию не только о самих спортсменах, но и их тренерах и врачах. AMADA и Technofusion планируют запустить реестр с начала 2020 года.

“Использование технологии блокчейн поможет предотвратить риски утери или фальсификации данных о спортсменах. В базе данных, созданной на основе блокчейн, невозможно ничего удалить или провести замену блока. Вся личная информация о спортсмене будет защищена сильнейшими криптографическими алгоритмами. Это сделает мир антидопинга более прозрачным и чистым” – сказала директор AMADA Шафаг Гусейнли.

По ее словам, применение блокчейн-технологий для создания подобного реестра является очередным новшеством, которое AMADA предлагает миру антидопинга.

“Ключевыми особенностями блокчейн являются децентрализация, прозрачность, теоретическая неограниченность, надежность. Эти сильные стороны, которые отсутствуют у традиционных систем хранения данных, и предопределили наш выбор в пользу технологии блокчейн. Данный проект позволит в полной мере оценить зрелость технологии блокчейн в практическом применении”, - заявил руководитель направления Data Science компании Technofusion Александр Куклин.

Он подчеркнул, что совместный проект с AMADA является уникальным для Азербайджана, так как впервые местная компания будет разрабатывать столь инновационный продукт.

“До этого момента на рынке Азербайджана только лишь крупные зарубежные вендоры делали пилотные проекты на базе технологии блокчейн”, - отметил А.Куклин.

Компания Technofusion была создана в 2016 году, и наряду с традиционными IT-инфраструктурными проектами, занимается решениями на базе блокчейн, бизнес-аналитикой и т.д. Компания работает с весьма диверсифицированным портфелем заказчиков, предлагая и внедряя востребованные и инновационные технологии.