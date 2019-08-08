Трехсторонний саммит Ирана, России и Турции по Сирии запланирован на 11 сентября - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о подготовке трехстороннего саммита по Сирии при участии Тегерана, Москвы и Анкары в сентябре, передают западные СМИ.
По словам министра, он состоится 11 сентября.
Ожидается, что после этого саммита состоится четырехсторонняя встреча по Сирии, в которой примут участие Турция, Россия, Франция и Германия.
Ранее источник в одной из делегаций на 13-й встрече по Сирии в столице Казахстана сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что саммит стран-гарантов режима перемирия в Сирии (Иран, Россия, Турция) состоится 11 сентября в Анкаре.
В феврале в Сочи состоялся саммит Россия-Турция-Иран, по итогам которого президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани договорились координировать свои действия для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии, а также наращивать усилия по борьбе с терроризмом.
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