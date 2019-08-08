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Регион 08.08.2019 17:04

Трехсторонний саммит Ирана, России и Турции по Сирии запланирован на 11 сентября - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил информацию о подготовке трехстороннего саммита по Сирии при участии Тегерана, Москвы и Анкары в сентябре, передают западные СМИ.

По словам министра, он состоится 11 сентября.

Ожидается, что после этого саммита состоится четырехсторонняя встреча по Сирии, в которой примут участие Турция, Россия, Франция и Германия.

Ранее источник в одной из делегаций на 13-й встрече по Сирии в столице Казахстана сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что саммит стран-гарантов режима перемирия в Сирии (Иран, Россия, Турция) состоится 11 сентября в Анкаре.

В феврале в Сочи состоялся саммит Россия-Турция-Иран, по итогам которого президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани договорились координировать свои действия для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии, а также наращивать усилия по борьбе с терроризмом.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]