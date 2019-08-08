Потребительские цены на бензин в РФ с 30 июля по 5 августа выросли на 2 копейки - Росстат

Рост потребительских цен на бензин с 30 июля по 5 августа был нулевым после повышения на 0,1% на предыдущей неделе и стабильности еще одной неделей ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ.

Цены на дизельное топливо с 30 июля по 5 августа оставались стабильными после роста на 0,1% и трех недель стабильности до этого.

С начала года бензин подорожал на 1,6%, дизтопливо подешевело на 0,4%.

За предыдущую неделю увеличение цен на бензин было зафиксировано в 43 центрах субъектов РФ. Наиболее заметное - в Улан-Удэ, где прирост цен составил 0,7%.

Снижение цен на бензин отмечалось в Красноярске - на 0,7%, в Петрозаводске - на 0,4%, в Иваново, Перми, Кызыле и Кемерово - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за предыдущую неделю цены на бензин не изменились.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 5 августа июля составила 44,58 руб. (29 июля - 44,56 руб.), в том числе марки Аи-92 - 42,23 руб. (42,22 руб.), Аи-95 -45,64 руб. (45,62 руб.), Аи-98 - 51,31 руб. (51,23 руб.). Поскольку показатель темпа роста цен на бензин обычно округляется до десятой доли в зависимости от величины сотых, при таком незначительном росте статистическое ведомство может округлять цифру до 0%.

Дизтопливо 5 августа стоило в среднем по стране 46,14 руб. (29 июля аналогично).

Производство бензина в России с 29 июля по 4 августа снизилось на 1,3% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга - до 842,2 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива вырос на 0,4% - до 1 млн 653,3 тыс. тонн.