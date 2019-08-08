Доля фальсифицированного меда в некоторых регионах РФ достигает 70% - Союз пчеловодов

Доля фальсифицированного меда в ряде регионов РФ достигает 70%, считает президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

"У нас есть регионы, где эта доля составляет 60%, а есть и такие - где 70%. Вы нередко вдоль дорог видите платформы, на которых продают мед. Так это все бутафория", - заявил он на пресс-конференции в четверг в Москве.

Как считает Бутов, покупать мед надо непосредственно у пчеловодов, тогда можно быть уверенным в его качестве. Он планирует встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным и решить с ним вопрос об открытии в столице специализированных площадок, "где бы мед продавали сами товаропроизводители, без посредников".

Комментируя предложение о создании в РФ единого реестра пчеловодов на основании регистрации паспортов пасек, Бутов заявил, что "это надо обязательно сделать". "За рубежом не разрешается заводить пчел, пока не приобретен билет пасечника и не предоставлена справка, что у пчеловода нет реакции на пчелиный яд", - сказал он.

Бутов также заявил, что союз продолжает анализировать ситуацию с гибелью пчел в стране и готовит соответствующие предложения правительству по поддержке отрасли.

По данным Минсельхоза на конец июля, в 25 регионах РФ погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества (3,09 млн пчелосемей). Причинами могли стать нарушения инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами, а также неосведомленность пчеловодов о времени проведения обработок полей, в том числе и с использованием авиационной техники.

Ситуация была обсуждена на специальном совещании у вице-премьера Алексея Гордеева. Помимо решения о создании единого реестра пчеловодов, на нем были даны поручения ведомствам проанализировать практику применения законодательства, регулирующего оборот пестицидов, и деятельность органов государственного контроля (надзора) в этой сфере. Одной из мер по наведению порядка в сфере оборота пестицидов может стать увеличение существующих штрафов, а также регламентация сроков обработки конкретных сельхозкультур и процесса информирования об этом населения.

Соответствующий доклад в правительство должен быть подготовлен к 1 сентября.