Британские пилоты Ryanair из профсоюза проголосовали за забастовку

Пилоты ирландского лоукостера Ryanair Holdings Plc, входящие в британский профсоюз British Airlines Pilots Association (BAPLA), большинством голосов высказались за проведение двухдневной забастовки 22-23 августа и трехдневной 2-4 сентября.

Как сообщает BBC, за забастовку выступили 80% принявших участие в голосовании, явка в котором составила 72%.

Члены профсоюза недовольны своими зарплатами, бонусами и иными выплатами, а также пенсионными гарантиями и условиями страхования. "Ни один пилот не хочет нарушить планы пассажиров, но в настоящее время у нас нет иного выбора", - заявил генеральный секретарь профсоюза Брайан Страттон.

Представители Ryanair отметили, что в профсоюз BAPLA входят менее половины пилотов компании в Великобритании, и с учетом неполной явки, забастовку поддержали менее 30% ее летного состава в стране.

По их словам, в прошлом году пилоты согласовали с руководством повышение зарплаты на 20%, и теперь капитан судна получает до 180 тыс. фунтов ($220 тыс.) в год. Это больше, чем зарплата их коллег в Jet2 Airways или Norwegian Air Shuttle, где BAPLA добивается менее выгодных условий для своих членов.

Между тем сотрудники Ryanair в других странах также готовятся принять меры для воздействия на компанию. Результаты голосования профсоюза пилотов в Ирландии по вопросу о проведении забастовки будут известны в пятницу, а бортпроводники в Португалии планируют пятидневную забастовку в конце августа.

По оценке аналитика Sanford C. Bernstein Дэниэла Рёска, протест британских пилотов может подтолкнуть работников компании в других странах к аналогичным действиям, и в результате Ryanair столкнется с самыми серьезными забастовками в своей истории.

Акции Ryanair в Лондоне дешевеют на 0,7% в четверг. С начала года капитализация компании опустилась на 12,6%, до 10,54 млрд евро.