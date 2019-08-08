Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9056 RUR   0.0261 GBR   2.0671 TRY   0.3101

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.09 -2.54 Brent 56.23 -2.71

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.08.2019 21:15

Британские пилоты Ryanair из профсоюза проголосовали за забастовку

Пилоты ирландского лоукостера Ryanair Holdings Plc, входящие в британский профсоюз British Airlines Pilots Association (BAPLA), большинством голосов высказались за проведение двухдневной забастовки 22-23 августа и трехдневной 2-4 сентября.

Как сообщает BBC, за забастовку выступили 80% принявших участие в голосовании, явка в котором составила 72%.

Члены профсоюза недовольны своими зарплатами, бонусами и иными выплатами, а также пенсионными гарантиями и условиями страхования. "Ни один пилот не хочет нарушить планы пассажиров, но в настоящее время у нас нет иного выбора", - заявил генеральный секретарь профсоюза Брайан Страттон.

Представители Ryanair отметили, что в профсоюз BAPLA входят менее половины пилотов компании в Великобритании, и с учетом неполной явки, забастовку поддержали менее 30% ее летного состава в стране.

По их словам, в прошлом году пилоты согласовали с руководством повышение зарплаты на 20%, и теперь капитан судна получает до 180 тыс. фунтов ($220 тыс.) в год. Это больше, чем зарплата их коллег в Jet2 Airways или Norwegian Air Shuttle, где BAPLA добивается менее выгодных условий для своих членов.

Между тем сотрудники Ryanair в других странах также готовятся принять меры для воздействия на компанию. Результаты голосования профсоюза пилотов в Ирландии по вопросу о проведении забастовки будут известны в пятницу, а бортпроводники в Португалии планируют пятидневную забастовку в конце августа.

По оценке аналитика Sanford C. Bernstein Дэниэла Рёска, протест британских пилотов может подтолкнуть работников компании в других странах к аналогичным действиям, и в результате Ryanair столкнется с самыми серьезными забастовками в своей истории.

Акции Ryanair в Лондоне дешевеют на 0,7% в четверг. С начала года капитализация компании опустилась на 12,6%, до 10,54 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, RYANAIR, ПИЛОТЫ, ЗАБАСТОВКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]