Турпоток в Азербайджан в январе-июле 2019 года увеличился на 7,4% – Госагентство

Азербайджан в январе-июле 2019 года посетило 1 млн 774,877 тыс иностранных туристов, что на 121,589 тыс. или 7,35% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба Госагентства по туризму.

По данным агентства, более половины посетивших Азербайджан туристов пришлось на долю России и Грузии. В частности, турпоток из РФ составил 542,425 тыс. человек (рост на 4,2%), из Грузии – 404,213 тыс. человек (рост на 23,3%).

Турпоток из Турции в Азербайджан в январе-июле составил 176,494 тыс. человек (рост на 4%).

По данным агентства, в отчетном периоде наблюдался рост турпотока из Центральной и Южной Азии. В частности, из Центральной Азии Азербайджан посетили 68,666 тыс. туристов (рост на 38,5%), Южной – 61,238 тыс. (рост на 44,3%).

Вместе с тем, в январе-июле 2019 года имел место спад турпотока из стран Ближнего Востока и Ирана – 205,437 тыс. и 127,331 тыс. человек соответственно. Спад турпотока из этих регионов составил 6,2% и 23,2% соответственно.

Как сообщалось, в 2018 году турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с 2017 годом на 6% - до 2 млн 844,889 тыс. человек. Перед Азербайджаном стоит задача увеличение въездного турпотока в страну к 2023 году до 4 млн человек.

Ф.Исазаде