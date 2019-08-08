Несколько человек пострадали в результате землетрясения на западе Турции

Землетрясение магнитудой 6 произошло в четверг на западе Турции, сообщают местные СМИ.
Наиболее сильные подземные толчки были зафиксированы в провинции Денизли. Однако, по словам местных жителей, они также ощущались в провинциях Анталья, Мугла, Ыспарта и Бурдур.
Мэр города Бозкурт Бирсен Челик заявила, что несколько человек получили травмы. За несколько минут до этого землетрясения на западе Турции зафиксировали другие, менее мощные подземные толчки. Их магнитуда составила 4,2.
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