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Происшествия 08.08.2019 17:27

Несколько человек пострадали в результате землетрясения на западе Турции

Землетрясение магнитудой 6 произошло в четверг на западе Турции, сообщают местные СМИ.

Наиболее сильные подземные толчки были зафиксированы в провинции Денизли. Однако, по словам местных жителей, они также ощущались в провинциях Анталья, Мугла, Ыспарта и Бурдур.

Мэр города Бозкурт Бирсен Челик заявила, что несколько человек получили травмы. За несколько минут до этого землетрясения на западе Турции зафиксировали другие, менее мощные подземные толчки. Их магнитуда составила 4,2.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]