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Транспорт и связь 08.08.2019 22:20

Uzbekistan Airways продает 18 самолетов в целях унификации парка

Национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways ("Узбекистон Хаво Йуллари") намерена продать 18 самолетов в рамках реализации стратегии по унификации парка воздушных судов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В частности, предлагаются к продаже семь турбовинтовых Ил-114-100, выпущенных в период с 1999 по 2013 годы, включая комплексный тренажер для данного типа судов. Узбекистан с мая 2018 года прекратил коммерческую эксплуатацию этих региональных пассажирских машин.

Ранее сообщалось, что авиакомпании "Якутия" и "КрасАвиа" намерены взять в лизинг у узбекской авиакомпании эти машины в преддверии освоения модернизированных самолетов Ил-114-300, поставки которых ожидаются в 2023 году.

Сообщается также, что на реализацию выставлены два узкофюзеляжных Boeing-757-200 (выпущены в 1999 году) и два широкофюзеляжных Boeing-767-300ER (выпущены в 2003-2004 годах).

Кроме того, перевозчик продает пять транспортных Ил-76ТД (выпущены в период с 1982 по 1992 годы) и два грузовых Boeing-767-300BCF (1996-1997 годы).

В Uzbekistan Airways напомнили, что эти меры принимаются в рамках реализации указа президента Шавката Мирзиеева "О мерах по кардинальному совершенствованию гражданской авиации республики Узбекистан", подписанного в ноябре 2018 года.

В текущем году узбекская авиакомпания получила и ввела в эксплуатацию два самолета A320neo и один дальнемагистральный Boeing-787-8 Dreamliner. Согласно планам развития перевозчика, в 2020 году его парк будет насчитывать шесть машин Boeing данного типа, что сделает Uzbekistan Airways ведущим эксплуатантом самолетов Dreamliner на территории СНГ.

В настоящее время парк ВС Uzbekistan Airways состоит исключительно из реактивных самолетов западного производства, это A320, A320neo, Boeing-757, -767 и -787-8. Компания осуществляет регулярные рейсы по 63 международным направлениям. По итогам 2018 года перевезено 3 млн 173 тыс. пассажиров (рост на 17% относительно показателя 2017 года).

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТЫ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]