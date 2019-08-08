Цена никеля подскочила на 12% - до максимума за 16 месяцев

Цена никеля в ходе торгов в четверг подскочила до максимума за 16 месяцев из-за усиления опасений, что Индонезия может ввести запрет на экспорт никелевой руды в более ранние сроки.
Котировки на Лондонской бирже металлов (LME) утром взлетели более чем на 12% и достигли $16,69 тыс. за тонну, пишет The Financial Times. Это один из сильнейших дневных скачков в истории.
В дальнейшем цена скорректировались до $15,625 тыс. за тонну, что на 4,8% превышает уровень на закрытие торгов в среду.
Сильный подъем стоимости металла на LME был спровоцирован ростом котировок на Шанхайской фьючерсной бирже до 124,89 тыс. юаней за тонну. Это рекордная отметка с начала торговли никелем на площадке в 2015 году.
Существенное подорожание металла в этом году объясняется спекуляциями трейдеров относительно того, что правительство Индонезии может перенести на более ранний срок дату введения запрета на экспорт никелевой руды, который сейчас назначен на январь 2022 года.
"Единственная причина для движения цен - это паника и ничего кроме паники", - полагает директор Kingdom Futures Малькольм Фриман.
Индонезия является крупнейшим в мире экспортером никелевых руд, но правительство вводит различные ограничения на зарубежные поставки для того, чтобы стимулировать развитие перерабатывающих предприятий внутри страны. Никель используется при производстве нержавеющей стали.
Ведущими производителями металла в мире являются Glencore, Vale и "Норильский никель".
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