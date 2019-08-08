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СНГ 08.08.2019 19:31

МВД Киргизии официально сообщило о задержании Атамбаева "по принудительному приводу"

Операция по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обошлась без жертв, сообщили в МВД Киргизии.

"Сотрудниками милиции совместно с ГКНБ в результате проведенных мероприятий по принудительному приводу задержан Атамбаев. Следует отметить, что при проведении следственно-оперативных мероприятий жертв нет", - говорится в сообщении МВД, поступившем в "Интерфакс".

Атамбаев "будет доставлен в соответствующие органы для проведения дальнейших следственных мероприятий", отметили в ведомстве.

На месте спецоперацией руководил министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев.

Атамбаев сдался сотрудникам силовых структур в четверг после нескольких часов переговоров с руководством МВД страны. К сотрудникам милиции он вышел сам.

Ранее агентство 24.kg сообщило, что бывший президент в сопровождении сотрудников милиции доставлен в Главное следственное управление МВД, где он будет допрошен по факту захвата заложников и убийству замкомандира подразделения "Альфа" во время штурма дома в Кой-Таше".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МВД, АТАМБАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]