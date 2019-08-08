Операция по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обошлась без жертв, сообщили в МВД Киргизии.
"Сотрудниками милиции совместно с ГКНБ в результате проведенных мероприятий по принудительному приводу задержан Атамбаев. Следует отметить, что при проведении следственно-оперативных мероприятий жертв нет", - говорится в сообщении МВД, поступившем в "Интерфакс".
Атамбаев "будет доставлен в соответствующие органы для проведения дальнейших следственных мероприятий", отметили в ведомстве.
На месте спецоперацией руководил министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев.
Атамбаев сдался сотрудникам силовых структур в четверг после нескольких часов переговоров с руководством МВД страны. К сотрудникам милиции он вышел сам.
Ранее агентство 24.kg сообщило, что бывший президент в сопровождении сотрудников милиции доставлен в Главное следственное управление МВД, где он будет допрошен по факту захвата заложников и убийству замкомандира подразделения "Альфа" во время штурма дома в Кой-Таше".
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