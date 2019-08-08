Операция по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обошлась без жертв, сообщили в МВД Киргизии.

"Сотрудниками милиции совместно с ГКНБ в результате проведенных мероприятий по принудительному приводу задержан Атамбаев. Следует отметить, что при проведении следственно-оперативных мероприятий жертв нет", - говорится в сообщении МВД, поступившем в "Интерфакс".

Атамбаев "будет доставлен в соответствующие органы для проведения дальнейших следственных мероприятий", отметили в ведомстве.

На месте спецоперацией руководил министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев.

Атамбаев сдался сотрудникам силовых структур в четверг после нескольких часов переговоров с руководством МВД страны. К сотрудникам милиции он вышел сам.

Ранее агентство 24.kg сообщило, что бывший президент в сопровождении сотрудников милиции доставлен в Главное следственное управление МВД, где он будет допрошен по факту захвата заложников и убийству замкомандира подразделения "Альфа" во время штурма дома в Кой-Таше".