Ралли на рынке нефти продолжается, цена Brent - выше $57,6 за баррель

Нефтяные котировки продолжают повышаться в четверг после того, как рынок опустился до минимума почти за год, на ослаблении обеспокоенности инвесторов возможным спадом в мировой экономике, сообщает Dow Jones.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 подорожали на $1,4 (на 2,49%) - до $57,63 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $1,7 (на 3,33%) - до $52,79 за баррель.

Кроме того, позитивом стали новости о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо. Саудовская Аравия не будет терпеть продолжительный спад на нефтяном рынке и готова рассмотреть все возможные меры поддержки цен, заявил источник в правительстве страны агентству агентство Bloomberg.

"Вполне понятно, что они начнут вмешиваться в цены на этих уровнях - Brent в районе $55 за баррель для них не годится, - полагает глава отдела исследований Marex Spectron Георги Славов, которого цитирует Dow Jones. - Я более чем ожидаю, что они будут агрессивно вмешиваться, но будут ли они делать это формально, требуя экстренного заседания ОПЕК, или просто с помощью заявлений - это вопрос".

"Участники сделки ОПЕК+ с большой вероятностью подтвердят продолжение ограничения добычи нефти: именно эти ожидания поддерживают сегодняшнее восстановление котировок, - полагает главный макроэкономист Julius Baer Норберт Рюкер. - Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть, но отмечаем, что наши прогнозы выглядят довольно оптимистично на фоне недавнего изменения фундаментальных факторов в секторе".