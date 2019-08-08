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ТЭК 08.08.2019 19:34

Ралли на рынке нефти продолжается, цена Brent - выше $57,6 за баррель

Нефтяные котировки продолжают повышаться в четверг после того, как рынок опустился до минимума почти за год, на ослаблении обеспокоенности инвесторов возможным спадом в мировой экономике, сообщает Dow Jones.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 подорожали на $1,4 (на 2,49%) - до $57,63 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $1,7 (на 3,33%) - до $52,79 за баррель.

Кроме того, позитивом стали новости о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо. Саудовская Аравия не будет терпеть продолжительный спад на нефтяном рынке и готова рассмотреть все возможные меры поддержки цен, заявил источник в правительстве страны агентству агентство Bloomberg.

"Вполне понятно, что они начнут вмешиваться в цены на этих уровнях - Brent в районе $55 за баррель для них не годится, - полагает глава отдела исследований Marex Spectron Георги Славов, которого цитирует Dow Jones. - Я более чем ожидаю, что они будут агрессивно вмешиваться, но будут ли они делать это формально, требуя экстренного заседания ОПЕК, или просто с помощью заявлений - это вопрос".

"Участники сделки ОПЕК+ с большой вероятностью подтвердят продолжение ограничения добычи нефти: именно эти ожидания поддерживают сегодняшнее восстановление котировок, - полагает главный макроэкономист Julius Baer Норберт Рюкер. - Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть, но отмечаем, что наши прогнозы выглядят довольно оптимистично на фоне недавнего изменения фундаментальных факторов в секторе".

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]