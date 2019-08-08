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Дальнее зарубежье 08.08.2019 23:30

Мэры более 200 городов США требуют от Сената вернуться с каникул и ужесточить оружейное законодательство

214 членов влиятельной Конференции мэров США, после стрельбы в Эль Пасо и Дейтоне, потребовали от американских сенаторов вернуться из летних отпусков и принять законы, ужесточающие контроль над оборотом оружия, сообщают западные СМИ со ссылкой на письмо глав городских администраций.

"Уже только в 2019 году было более 250 случаев массовых расстрелов", - говорится в письме, адресованном лидеру сенатского большинства республиканцу Митчу Макконеллу и лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру.

"Трагические события в эти выходные в Эль Пасо и Дейтоне - очередное напоминание: наша нация более не может ждать, пока федеральная администрация предпримет меры, необходимые, чтобы не позволить людям, которым не следует давать доступ к огнестрельному оружию, приобретать его", - отмечается в письме, под которым поставили подписи и мэры Эль Пасо и Дейтона - Ди Марго и Нан Уэйли.

В письме упоминается два законопроекта, которые ужесточают контроль над оборотом оружия и которые уже прошли через Палату представителей Конгресса. Однако оба проекта были заблокированы в Сенате для того, чтобы не позволить их рассмотреть.

СМИ отмечают, что эти законопроекты требуют проверять биографические данные у всех покупателей оружия в США, а также регулировать перепродажу оружия.

В минувшие выходные 32 человека были убиты в результате стрельбы в американских городах Дейтон (штат Огайо) и Эль-Пасо (штат Техас).

Позднее президент США Дональд Трамп призвал демократов и республиканцев в Конгрессе США ужесточить законы о продаже оружия. В то же время он отмечал, что идея запретить гражданскому населению в США иметь автоматические штурмовые винтовки не имеет поддержки.

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Тэги: США, МЭРЫ, ОРУЖИЕ, УЖЕСТОЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]