Власти Нью-Йорка продлили ограничения на выдачу лицензий водителям Uber и Lyft

Комиссия по такси и лимузинам Нью-Йорка (Taxi and Limousine Commission, TLC) приняла решение продлить лимит в отношении выдачи лицензий водителям, осуществляющим перевозку пассажиров по найму, который ограничивает деятельность таких компаний, как Uber Technologies Inc. и Lyft Inc.
Мера, впервые принятая в 2018 году, запрещает выдачу новых лицензий, делая исключение только для машин, оборудованных для перевозки инвалидов, и электромобилей. Она ограничивает число автомобилей, берущих заказы через мобильные приложения и в основном работающих в Uber и Lyft, до примерно 85 тыс. Для сравнения, число желтых такси в городе составляет около 13 тыс.
Ограничение также коснется времени, в течение которого водители смогут ездить без пассажиров по самой загруженной части Манхеттена. Начиная с февраля им будет разрешено ездить без пассажиров лишь 36% рабочего времени или менее.
Власти Нью-Йорка говорят, что эти меры будут выгодны как частным водителям, так и владельцам желтых такси, которые получают меньше денег из-за стремительного роста машин, берущих заказы через мобильное приложение.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что ограничения улучшат положение водителей и позволят сократить количество пробок в городе. Они вступают в силу немедленно.
"Наши ограничения привели к росту зарплат, и семьям, наконец, стало жить легче", - говорится в его заявлении.
В прошлом году минимальная заработная плата водителей сервисов такси была повышена до $17,22 в час. Компании обязаны доплачивать водителям, если они не получают эту сумму.
Между тем, по мнению некоторых организаций, представляющих водителей, новые правила нанесут таксистам ущерб, ограничив их возможности для работы.
"Город играет с жизнями 80 тыс. нью-йоркских семей с низкими доходами, вводя эти правила", - сказала представитель Гильдии независимых водителей, представляющей таксистов Uber и Lyft, Тина Равено.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Нефть слабо дешевеет после скачка днем ранее, цена Brent - ниже $57,3 за баррель
Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю
Uzbekistan Airways продает 18 самолетов в целях унификации парка
Сдержать изменения климата поможет сбалансированная растительная диета, утверждают в ООН
Граждане США подали иск к Apple из-за записи Siri частных разговоров
Несколько человек пострадали в результате землетрясения на западе Турции
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору