Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9056 RUR   0.0261 GBR   2.0671 TRY   0.3101

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.09 -2.54 Brent 56.23 -2.71

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.08.2019 00:15

Власти Нью-Йорка продлили ограничения на выдачу лицензий водителям Uber и Lyft

Комиссия по такси и лимузинам Нью-Йорка (Taxi and Limousine Commission, TLC) приняла решение продлить лимит в отношении выдачи лицензий водителям, осуществляющим перевозку пассажиров по найму, который ограничивает деятельность таких компаний, как Uber Technologies Inc. и Lyft Inc.

Мера, впервые принятая в 2018 году, запрещает выдачу новых лицензий, делая исключение только для машин, оборудованных для перевозки инвалидов, и электромобилей. Она ограничивает число автомобилей, берущих заказы через мобильные приложения и в основном работающих в Uber и Lyft, до примерно 85 тыс. Для сравнения, число желтых такси в городе составляет около 13 тыс.

Ограничение также коснется времени, в течение которого водители смогут ездить без пассажиров по самой загруженной части Манхеттена. Начиная с февраля им будет разрешено ездить без пассажиров лишь 36% рабочего времени или менее.

Власти Нью-Йорка говорят, что эти меры будут выгодны как частным водителям, так и владельцам желтых такси, которые получают меньше денег из-за стремительного роста машин, берущих заказы через мобильное приложение.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что ограничения улучшат положение водителей и позволят сократить количество пробок в городе. Они вступают в силу немедленно.

"Наши ограничения привели к росту зарплат, и семьям, наконец, стало жить легче", - говорится в его заявлении.

В прошлом году минимальная заработная плата водителей сервисов такси была повышена до $17,22 в час. Компании обязаны доплачивать водителям, если они не получают эту сумму.

Между тем, по мнению некоторых организаций, представляющих водителей, новые правила нанесут таксистам ущерб, ограничив их возможности для работы.

"Город играет с жизнями 80 тыс. нью-йоркских семей с низкими доходами, вводя эти правила", - сказала представитель Гильдии независимых водителей, представляющей таксистов Uber и Lyft, Тина Равено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: CША, ТАКСИ, ОГРАНИЧЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]