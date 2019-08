Власти Нью-Йорка продлили ограничения на выдачу лицензий водителям Uber и Lyft

Комиссия по такси и лимузинам Нью-Йорка (Taxi and Limousine Commission, TLC) приняла решение продлить лимит в отношении выдачи лицензий водителям, осуществляющим перевозку пассажиров по найму, который ограничивает деятельность таких компаний, как Uber Technologies Inc. и Lyft Inc.

Мера, впервые принятая в 2018 году, запрещает выдачу новых лицензий, делая исключение только для машин, оборудованных для перевозки инвалидов, и электромобилей. Она ограничивает число автомобилей, берущих заказы через мобильные приложения и в основном работающих в Uber и Lyft, до примерно 85 тыс. Для сравнения, число желтых такси в городе составляет около 13 тыс.

Ограничение также коснется времени, в течение которого водители смогут ездить без пассажиров по самой загруженной части Манхеттена. Начиная с февраля им будет разрешено ездить без пассажиров лишь 36% рабочего времени или менее.

Власти Нью-Йорка говорят, что эти меры будут выгодны как частным водителям, так и владельцам желтых такси, которые получают меньше денег из-за стремительного роста машин, берущих заказы через мобильное приложение.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что ограничения улучшат положение водителей и позволят сократить количество пробок в городе. Они вступают в силу немедленно.

"Наши ограничения привели к росту зарплат, и семьям, наконец, стало жить легче", - говорится в его заявлении.

В прошлом году минимальная заработная плата водителей сервисов такси была повышена до $17,22 в час. Компании обязаны доплачивать водителям, если они не получают эту сумму.

Между тем, по мнению некоторых организаций, представляющих водителей, новые правила нанесут таксистам ущерб, ограничив их возможности для работы.

"Город играет с жизнями 80 тыс. нью-йоркских семей с низкими доходами, вводя эти правила", - сказала представитель Гильдии независимых водителей, представляющей таксистов Uber и Lyft, Тина Равено.