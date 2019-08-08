Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека

Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Собравшиеся скандируют лозунги, свистят.
Ранее из Кой-Таша, где находится резиденция бывшего президента, выехали порядка двух тысяч его сторонников. Часть планировала прийти к зданию ГКНБ, куда в четверг вечером доставили Атамбаева, а часть намеревалась провести митинг на центральной площади.
В то же время на Старой площади, которая находится в 100-150 метров от центральной площади Бишкека, собираются сотрудники органов внутренних дел. Их там около 100 человек.
При этом пока никто не препятствует сторонникам Атамбаева, собравшимся на площади Бишкека, движение также не перекрыто. Количество людей на площади увеличивается - это, в основном, молодежь, которая говорит, что приехала из Кой-Таша.
Однако машины со сторонниками Атамбаева не выпускают из Беш-Кунгея (следующее после Кой-Таша село на пути в Бишкек), милиционеры заблокировали дорогу.
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