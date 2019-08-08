За два дня столкновений силовиков и сторонников Атамбаева пострадали около 100 человек - Минздрав Киргизии

Количество пострадавших в селе Кой-Таш, где произошли столкновения сотрудников правоохранительных органов и сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, к вечеру четверга увеличилось до 98 человек, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинова.
"За эти два дня за медицинской помощью обратились 98 человек, из них 53 пострадавших были доставлены в больницы, 21человек получил медицинскую помощь на месте инцидента в доме экс-президента в селе Кой-Таш", - сказала Айгерчинова.
По ее данным, что 11 сотрудников силовых структур переведены в военный госпиталь, 13 пострадавших получают стационарное лечение, 83 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.
"Пострадавший в среду во время столкновения со сторонниками Атамбаева Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманалиев находится в реанимации Бишкекского центра травматологии и ортопедии, у него закрытая черепно-мозговая травма. Состояние пострадавшего стабильно тяжелое, сегодня он перенес вторую операцию", - добавила собеседница агентства.
7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении "криминального авторитета". Сторонники Атамбаева не дали его задержать. В столкновениях пострадали 79 человек, один из бойцов спецназа скончался от огнестрельного ранения.
Глава ГКНБ Орузбек Опумбаев заявил на заседании парламента, что сторонками Атамбаева у спецназовцев в среду было захвачено несколько десятков единиц боевого оружия.
Столкновения продолжились в четверг. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов.
27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.
В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.
Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы.
Утром в четверг глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.
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