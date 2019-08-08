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Экономисты все больше уверены в снижении ставки ФРС в сентябре - опрос WSJ

Снижения базовой процентной ставкой Федеральной резервной системой (ФРС) США на следующем заседании в сентябре сейчас ожидают 63,9% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal.

Месяцем ранее вероятность этого оценивалась рынком менее чем в 50%.

"У Федрезерва нет инструментов для того, чтобы полностью нивелировать совокупное воздействие торговых войн и ослабления экономического роста за рубежом", - полагает главный экономист Grant Thornton Дайан Суонк. Она ожидает снижения ставки в сентябре и еще одного в декабре.

Также усилились опасения возможности рецессии в США. В среднем 33,6% респондентов не исключают вероятности этого в ближайшие 12 месяцев против 30,1% в июле. Это максимальный уровень с момента начала опросов WSJ в 2011 году. Год назад спада в экономике ожидали всего 18,3% опрошенных.

Большинство экономистов (87,8%) видят понижательные риски для экономического прогноза, в июле такого мнения придерживались 69,6%. Это самый высокий уровень с 2015 года. Основным негативным фактором называются вопросы торговли.

В среднем респонденты ожидают, что к концу текущего года ставка будет составлять 1,84% годовых по сравнению с текущим диапазоном 2-2,25% годовых.

"Эскалация торговой войны может заставить ФРС действовать смелее раньше", - отмечает экономист AC Cutts & Associates LLC Эми Крю Катс. Она прогнозирует сокращение ставки в октябре и в декабре.

Большинство опрошенных (72,9%) считают правильным то, что по итогам июльского заседания Федрезерв снизил стоимость кредитования на 25 базисных пунктов, а не на 50 б.п. При этом 14,6% экономистов полагают, что ЦБ не должен был менять ставку.

Более половины экспертов (56,3%) отмечают, что сильный доллар не является угрозой для экономического роста страны.

WSJ проводило опрос в период со 2 по 6 августа.

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Тэги: США, ФРС, СТАВКИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]