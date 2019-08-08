Киргизская милиция разгоняет сторонников Атамбаева при въезде в Бишкек, горят несколько машин

Милиция начала оттеснять сторонников задержанного в четверг экс-президента Алмазбека Атамбаева, собравшихся в селе Кок-Жар на въезде в Бишкек по дороге из Кой-Таша.
Очевидцы сообщили "Интерфаксу", что в районе Кок-Жара слышны взрывы свето-шумовых гранат, движение транспорта перекрыто, горят несколько автомобилей.
Ранее сотрудники силовых структур разогнали акцию сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Милиционеры применяли спецсредства, светошумовые гранаты, слезоточивый газ.
В настоящее время центр столицы патрулируют спецмашины МВД.
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