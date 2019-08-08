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Дальнее зарубежье 08.08.2019 21:53

Киргизская милиция разгоняет сторонников Атамбаева при въезде в Бишкек, горят несколько машин

Милиция начала оттеснять сторонников задержанного в четверг экс-президента Алмазбека Атамбаева, собравшихся в селе Кок-Жар на въезде в Бишкек по дороге из Кой-Таша.

Очевидцы сообщили "Интерфаксу", что в районе Кок-Жара слышны взрывы свето-шумовых гранат, движение транспорта перекрыто, горят несколько автомобилей.

Ранее сотрудники силовых структур разогнали акцию сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Милиционеры применяли спецсредства, светошумовые гранаты, слезоточивый газ.

В настоящее время центр столицы патрулируют спецмашины МВД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИРГИЗИЯ, БИШКЕК, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]